الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق بقبول رشاوي

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن خصوع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» السابق، مينج هونجوي، للتحقيق بسبب اتهامه بقبول رشاوي وارتكاب «أنشطة غير قانونية» غير محددة.

وقالت وزارة الأمن العام الصينية، في بيان اليوم الاثنين، إن هيئة مكافحة الفساد تقوم بالتحقيق مع مينج، الذي استقال من منصبه أمس الأحد، عقب أن أبلغت زوجته عن فقدانه في الصين.

وجاء في بيان الوزارة أن التحقيق مع مينج يظهر أن الحزب الشيوعي الحاكم بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينج ملتزم «بقيادة الكفاح ضد الفساد».

ويُذكر أن شي جين بينج يقود حملة لمكافحة الفساد منذ أن تولى منصبه عام 2012، حيث استهدف مسؤولين من جميع المستويات بالحكومة، حيث أضافت الوزارة في البيان «لا يوجد امتياز أو استثناء أمام القانون»، موضحة أن أي شخص ينتهك القانون يجب معاقبته بشد.