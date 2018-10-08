ضبط هارب من 129 حكم قضائي بمدة عقوبة بلغت 128 سنة حبس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط محكوم عليه هارب من 129 حكم قضائي، حيث توصلت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، إلى محل تواجد المحكوم عليه الهارب «محمد ع.ع»، 32 عاماً، محاسب بشركة شحن، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، مطلوب التنفيذ عليه فى 129 حكم حبس جزئي فى قضايا نصب، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 128 سنة حبس، وكفالات قدرها 128 ألف و300 جنيه، بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة أول دمياط

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.