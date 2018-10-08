«التضامن» توضح أسباب استبعاد 25% من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي

قالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، إن الوزارة راجعت قاعدة بيانات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، لاسيما في 9 محافظات، موضحة أن محافظتي الجيزة والقليوبية، كانتا الأعلى في نسب الاستبعاد.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن بعض الفئات حصلت على الدعم والمعاش لمدة تتجاوز 15 عامًا وكأنه معاش مثل الشخص الذي كان يعمل ويدفع التأمينات والضرائب، مؤكدة أن فئات الشيخوخة والأيتام والمطلقات والأرامل، لا يمكن الاقتراب منها، ولكن فئات أخرى شابة يتم استبعاد غير المستحقين منهم.

وأوضحت، أن الوزارة تحاول إرساء مبدأ ان الدعم للقادرين على العمل هو أمر مؤقت وليس مدى الحياة، لأن هناك فئات أخرى بحاجة للدعم مدى الحياة.

وذكرت، أن المستبعدين الذين بلغت نسبتهم 25% بينهم من تم استبعاده لتحسن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، بينما جزء آخر تم تجميده وهم ذوي الإعاقة الذين لم يجروا الكشف الطبي رغم مرور عام على تلقيهم الدعم، مبينة أنه في حالة إجراء الكشف في القومسيون الطبي وتأكيد استحقاقهم فإنه سيصرف المعاش لهم بأثر رجعي.

وأشارت إلى فتح باب التظلمات أمام من تم استبعادهم وهم مستحقون للدعم، مضيفة أن الوزارة اتخذت كافة سبل التأكد قبل حذف غير المستحقين، إلا أنه سيتم مراجعة المتظلمين من جديد.

وتابعت: «وجدنا بعض الأسر مسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي كمطلقات، ومسجلين في برنامج تكافل وكرامة، كمتزوجات ولديهم أبناء، لذلك نعمل على توحيد برامج الدعم».

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت مراجعة وإعادة تسجيل بيانات 1.6 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، واستبعاد 25% من إجمالي المستفدين لأسباب تتعلق بالوفاة أو زواج المطلقة والتحاق فئات عاطلة بالعمل أو السفر للخارج أو ظهور ممتلكات لأسر مستفيدة.