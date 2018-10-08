دراسات: واحدة ضمن 7000 لغة في العالم تموت كل ثلاثة أشهر

أكدت عدد من الدراسات وجود 7000 لغة يتم التحدث بها حول العالم، إلا أن بعضها مهدد بالزوال، بمعدل لغة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويقول الخبير اللغوي البريطاني، ديفيد كريستال، إن لغة واحدة من بين الـ7000 لغة تموت كل ثلاثة أشهر، حسبما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين.

ومن بين اللغات المهددة بالزوال، لغة «نافاهو»، وهي لغة أحد الشعوب الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدر عدد المتحدثين بها 300 ألف نسمة.

وبحسب ما توصلت إليه بعض الدراسات، فإن ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، كان بها 100 لغة تقريبًا للهنود الحمر، لكن اليوم أصبح بها 18 لغة فقط.

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في زوال اللغات، أبرزها حظر التحدث ببعض اللغات، ومنع تدريسها في المدارس، بالإضافة إلى التوسع في استخدام لغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية.

وفي ضوء احتمالية تعرض العديد من اللغات في العالم للزوال، حرص بعض الناطقين بلغاتهم المهددة بتطوير تطبيقات ذكية لإنقاذ لغاتهم.

فعلى سبيل المثال، قام أحد أبناء قبيلة «نافاهو» بإنشاء موقع على الإنترنت وتطبيق للهواتف الذكية للحفاظ على لغة القبيلة، ووصل عدد مستخدميه إلى 4 مليون شخص.

ويرى بعض الباحثين أنه على الرغم من أن مواقع الإنترنت تساهم في إنقاذ اللغات، إلا أنها في المقابل تساهم في تهميش وموت لغات أخرى؛ نظرًا لأن محتوى الإنترنت غالبيته باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.