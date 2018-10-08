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وزير المجاهدين الجزائري: مؤشرات إيجابية حول استعادة الأرشيف الوطني من فرنسا

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 6:11 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 6:11 م

أعلن الطيب زيتوني، وزير المجاهدين الجزائري، وجود مؤشرات إيجابية حول ملف استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا.

ودعا «زيتوني»، في تصريح، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، بمناسبة الذكرى الـ61 لاستشهاد 4 من أبطال الثورة الجزائرية في حي القصبة، إلى جعل تضحيات المجاهدين إبان الثورة التحريرية، قدوة للأجيال من أجل كسب الرهانات المطروحة على الجزائر.

وقال «زيتوني» إنه يتعين ترسيخ تاريخ ودروس الثورة التحريرية لتكون نبراسًا تهتدي به الأجيال في فهم حاضرها وبناء مستقبلها.

ونفى وزير المجاهدين الجزائري، ما تردد عن عودة المستوطنين الأوروبيين الذين سكنوا أو ولدوا في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر (1830-1962) الذين يطلق عليهم "الأقدام السوداء" إلى الجزائر، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن "مجرد تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة".


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