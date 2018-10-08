الخارجية الروسية: ينبغي أن تنتقل إدلب لسيطرة الحكومة السورية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إنه يجب أن تنتقل محافظة إدلب السورية في نهاية المطاف إلى سيطرة الحكومة السورية، مؤكدا أن مذكرة روسيا وتركيا حول إدلب يتم تنفيذها وأن الأجواء تغيرت إلى الأفضل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عنه القول: "نعتبر أن هذه المذكرة أصبحت علامة فارقة، ويجري تنفيذها، الأجواء تغيرت للأفضل، هناك إمكانية ليس فقط للحد من معاناة الناس في سوريا، وبشكل أساسي في إدلب حيث يتحكم الإرهابيون حرفيا بكل حركة للسكان المدنيين، ولكن بشكل عام، سمحت بتهيئة الظروف لتكثيف العملية السياسية".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن هناك "اتصالات وتعاون جيد للغاية بين العسكريين الأتراك والروس"، مشيرا إلى أنهم "اجتمعوا لأكثر من مرة بعد توقيع الوثيقة".

كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في السابع عشر من سبتمبر الماضي خلال قمة في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 أكتوبر الجاري، بعمق 15-20 كيلومترا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أمس أن اتفاق إدلب "إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله مكاسب ميدانية وأفشلت مخططات ضد سوريا".

وشدد: "موقف الدولة السورية واضح بأن محافظة إدلب وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين، ستعود إلى كنف الدولة السورية، وأن الاتفاق هو إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدمتها حقن الدماء".