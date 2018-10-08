«الكرملين»: إجراء مشاورات بشأن زيارة محتملة للزعيم الكوري الشمالي لروسيا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا تنسق مع كوريا الشمالية بشأن زيارة محتملة للزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف القول: "المشاورات تجرى بشأن موعد محتمل ومكان وشكل مثل هذه الزيارة".

ويشار إلى أن روسيا والصين، التي تتاخم كوريا الشمالية، تربطهما علاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع كوريا الشمالية، وكانت بيونج يانج قد تقدمت بمقترحات هذا العام لسول وواشنطن من أجل إنهاء الصراع في شبه الجزيرة الكورية ونزع سلاحها النووي.

وكان كيم كونج أون قد قام بعدة زيارات رسمية للصين منذ أن تولى منصبه منذ سبعة أعوام، ولكنه لم يقم بزيارة روسيا من قبل. وقد تخلف كيم عن زيارة مقررة لروسيا منذ ثلاثة أعوام، وأرسل مسؤولا بارزا بدلا منه.