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مقتل وإصابة عدد من المسلحين في سلسلة غارات جوية بأفغانستان

كابول - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 1:13 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 1:13 م

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن سلسلة من الغارات الجوية التي جرت بإقليم غزني في جنوب شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المسلحين، بالإضافة إلى تدمير مركبتين عسكريتين.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن شرطة الإقليم قولها، في بيان لها يوم الأحد، إن القوات الأفغانية والأمريكية المتمركزة في أفغانستان نفذت الغارات الجوية في نطاق جامجاما بمنطقة موقور، ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين وإصابة 3 آخرين.

كما تم أثناء الغارات الجوية تدمير مركبة من طراز «فورد رانجر»، ومدفع رشاش ثقيل، بحسب ما ذكرته شرطة الإقليم.

من ناحية أخرى، نفذت القوات الأمريكية غارات جوية في منطقة كاراباج، أمس الأول السبت، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وأضاف البيان الصادر عن شرطة الإقليم، أنه قد تم أثناء الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية في منطقة واجيز، تدمير مركبتين مصفحتين من طراز هامفي، كانت طالبان قد استولت عليهما.


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