وزير الري: حجم المياه الواردة لمصر لم يتغير والزيادة السكانية سبب العجز

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المياه الواردة للدول المصرية سواء من حصتها في مياه نهر النيل أو الأمطار والمياه الجوفية 60 مليار متر مكعب سنويًا، وهذه النسبة ثابتة على مدار سنوات طويلة.

وأضاف في تصريحات ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن نصيب الفرد من المياه أصبح أقل من 600 متر يوميًا، وسينخفض بسبب الزيادة السكانية، معقبًا: «الزيادة السكانية تسبب عجز في المياه، وكنا 10 مليون وأصبحنا 100 مليون مما أثر في نصيب الفرد».

وأكد على حرص الوزارة للاستفادة من كل نقطة من المياه لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والزراعية، والصناعية، والسياحية، مشيرًا إلى خطة الوزارة في ترشيد استهلاك المياه، وتحسين نوعيتها؛ للحفاظ على صحة المواطنين.