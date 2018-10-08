وزير الخارجية يبحث تفعيل منتدي المتوسط مع المجموعة العربية ببرشلونة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء يوم الأحد اجتماعاً تنسيقياً لوزراء الخارجية العرب المشاركين في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي تستضيفه المدينة الإسبانية برشلونة، وذلك في ضوء أن مصر تُعد منسق المجموعة العربية في الاتحاد.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع تناول، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا العديدة المُدرجة على جدول أعمال ذلك المنتدى الوزاري، التشاور بشأن سُبل تفعيل دور المجموعة العربية في إطار جهود وأنشطة "الاتحاد من أجل المتوسط" على كافة الأصعدة. هذا، فضلاً عن العمل على الدفع قدماً بتنشيط التعاون فيما بين الدول العربية من جهة، وبين تلك المجموعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن "الاتحاد من أجل المتوسط" يحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشائه بمبادرة مصرية فرنسية مشتركة فى يوليو 2008 كمنظمة حكومية خلفاً لعملية برشلونة التي أطلقت عام ١٩٩٥. هذا، ويضم الاتحاد ٤٣ دولةً، من ضمنهم دول الاتحاد الأوروبي علاوةً على دول شرق وجنوب البحر المتوسط، وذلك بهدف تحقيق المصالح المتبادلة على كافة الأصعدة ومواجهة التحديات المشتركة في المنطقة الأورو-متوسطية، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول جنوب المتوسط وتنشيط الحوار بين الدول الأعضاء.