السجن 3 سنوات لمتهمين في إعادة محاكمتهم بقضية «أحداث عنف النزهة»

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهم في قضية "أحداث عنف عين النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "مصطفى حسن السمان وأحمد صابر السيد"، تهم الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل والشروع في قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.