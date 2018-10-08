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السكة الحديد: تأخر بعض القطارات بين طنطا وبنها بسبب عطل مفاجئ

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:57 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:57 ص

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الاثنين تأخر بعض القطارات خلال الفترة الصباحية في المسافة بين طنطا وبنها نتيجة عطل مفاجئ بجرار قطار رقم 808 ركاب "المنصورة-القاهرة" بمحطة بنها.

وقال رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان، في بيان اليوم، إنه تم على الفور التوجيه بالاستعداد بجرار آخر واستبدال المعطل لاستئناف حركة مسير القطارات.

وأضاف "رسلان"، أن حركة القطارات على جميع الخطوط تعمل بصورة طبيعية باستثناء العطل المفاجئ بجرار القطار المذكور، وتقدمت الهيئة باعتذار لجمهور المسافرين عن تأخر القطارات بسبب هذا العطل المفاجئ.


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