مسلحو «طالبان» يتوعدون بعرقلة الانتخابات البرلمانية في أفغانستان

وصف مسلحو «طالبان»، اليوم الاثنين، الانتخابات البرلمانية الأفغانية «بالمؤامرة الأمريكية لتبرير الاحتلال الأجنبي»، وتعهدوا ببذل كل الجهود لعرقلة الانتخابات.

وقال المسلحون إنهم سوف يستهدفون أي شخص يحاول المساعدة في إنجاح العملية الانتخابية، خاصة القوات الأمنية الأفغانية.

وقالت لجنة الانتخابات المستقلة في وقت سابق، إنه سوف يتم نشر ما لا يقل عن 54 ألف من أفراد القوات الأفغانية لتأمين 5100 مركز اقتراع في أنحاء البلاد في يوم إجراء الانتخابات، والمقرر في 20 أكتوبر الجاري.

ووصفت حركة طالبان في بيان لها الانتخابات بأنها ليست فقط ضد القوانين الإسلامية ولكنها أيضاً تمثل تناقضاً واضحاً مع المصالح الوطنية الأفغانية.

الجدير بالذكر أن ثمانية مرشحين بالانتخابات البرلمانية قتلوا في أنحاء البلاد خلال الشهرين الماضيين، وكان ما لا يقل عن 18 شخصاً قد قتلوا، وأصيب نحو 50 آخرين في هجوم انتحاري لـ«داعش»، خلال فعاليات انتخابية في إقليم نانجارهار بشرق البلاد الأسبوع الماضي.