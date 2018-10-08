زعيم صربي انفصالي يفوز بأحد مقاعد الرئاسة الثلاثة في انتخابات البوسنة والهرسك

أظهرت نتائج الانتخابات التي نشرت اليوم الاثنين، فوز ميلوراد دوديك، زعيم صرب البوسنة والمدافع القوي عن النزعة الانفصالية، بالمقعد المخصص للصرب، بين مقاعد الرئاسة الثلاثة في البوسنة والهرسك، والتي تمثل الأعراق المكونة للبلاد هناك.

ويُذكر أن دوديك - الذي يؤيد روسيا بشدة، ويحث علانية على انفصال جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) التي تتمتع بصلاحيات كبيرة بالفعل، عن البوسنة المنقسمة عرقيا - هزم عضو مجلس الرئاسة الحالي والأكثر أعتدالا، ملادين إيفانيتش.

ويتقاسم الرئاسة الثلاثية في البوسنة، والتي تبلغ مدتها 4 أعوام، صربي وبوسني وكرواتي.

من ناحية أخرى، هزم المرشح الوسطي الموالي للبوسنة، عضو المقعد الرئاسي الحالي الكرواتي ذي التوجه القومي، بحسب ما أظهره الفرز غير المكتمل للأصوات.

وأطاح زيليكو كومسيتش، الذي وعد بالعمل من أجل مصلحة جميع مواطني البوسنة، بدراجان كوفيتش، رئيس الاتحاد الديمقراطي الكرواتي في البوسنة والهرسك، الذي شن حملة من أجل تمتع مواطنيه بحكم ذاتي أوسع.

في الوقت نفسه، فاز شفيق دزافيروفيتش، مرشح "حزب العمل الديمقراطي"، بمقعد البوسنيين في المجلس الرئاسي الثلاثي، ليهزم بذلك رئيس حزبه، باكر علي عزت بيجوفيتش، الذي كان غير مؤهل لخوض الانتخابات بعد حصوله على ولايتين متتاليتين.

وتأجلت نتيجة الانتخابات أمس الأحد لساعات، وسط تقارير بوقوع مخالفات.

وبحلول منتصف صباح الاثنين، كانت لجنة الانتخابات المركزية قد فرزت 60% فقط من بطاقات التصويت في الجزء البوسني الكرواتي من البوسنة، واتحاد البوسنة والهرسك، و75% من الاصوات في الجزء الصربي، جمهورية صربسكا.