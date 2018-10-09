رئيس أوكرانيا يتهم روسيا بالسعي لتقويض الانتخابات الرئاسية المقبلة

اتهم الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، اليوم الاثنين، روسيا بالسعي لتقويض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، عن بوروشينكو قوله، أثناء اجتماع مع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، "من وجهة نظر أجهزتنا وبناء على المعلومات التي زودنا بها شركاؤنا تسعى روسيا بنشاط للتدخل في الحملة الانتخابية".

وأضاف، أن التدخل في الانتخابات، سيتم عبر أنظمة لنشر المعلومات المغلوطة والاختراق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن بلاده تتعاون مع شركاء دوليين في مجال الحماية الإلكترونية في سبيل إنجاح العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 31 مارس المقبل.