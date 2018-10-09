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انفجار كبير يتسبب في اندلاع حريق داخل إحدى أهم المصافي النفطية بكندا

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 11:22 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 11:22 م

هز انفجار كبير تلاه اندلاع حريق، داخل إحدى أهم المصافي النفطية في كندا، لكنه لم يتسبب سوى في إصابات طفيفة.

وأظهرت صور وأشرطة فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الاثنين، كتلة كبيرة من الدخان فوق المصفاة التابعة لشركة إيرفينج أويل مع ألسنة نار بين الفينة والأخرى.

لكن مشاهد التليفزيون أظهرت زوال أعمدة الدخان، وبدا أن الحريق تمت السيطرة عليه، ولم يقدم أحد أية توضيحات عن سبب الانفجار.

وذكرت الشركة الكندية، إنه يجري علاج عدد من العمال المتعاقدين من إصابات لا تشكل خطرًا على حياتهم.


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