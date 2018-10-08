متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على الإرهابي هشام عشماوي

هنأ المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، باسم الدولة الليبية وقادتها وشعبها، جمهورية مصر العربية، بالذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر، معتبرًا إلقاء الجيش الليبي على الإرهابي هشام عشماوي، هدية قيمة تلائم تلك المناسبة.

وكشف في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، تفاصيل القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي ألقي القبض عليه في حي المغار بمدينة درنة فجر اليوم الاثنين، قائلًا إنه تم الدخول عليه بشكل مفاجئ الساعة 4 فجرًا، بفضل الاستعلامات التي جاءت بها غرفة عمليات درنة.

وأضاف أنه تم وضع خطة محكمة جدًا، نفذتها مجموعة من الوحدات المسلحة الليبية للقبض عليه، متابعًا أنه كان للمفاجأة دورًا كبيرًا في نجاح العملية.

وأشار إلى ارتداء الإرهابي المقبوض عليه، حزامًا ناسفًا ومحاولته تفجير نفسه، لكن القوات تعاملت، ونجحت في القبض عليه حيًا هو وآخرين وقد تم تسليمهم إلى جهات التحقيق المختص بعد فحصهم طبيًا.

وأعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي أمير تنظيم داعش في درنة.