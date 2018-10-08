أعادت السعودية سفيرها لدى ألمانيا، إلى برلين، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن تمت تسوية الأزمة السياسية مع ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم السفارة السعودية في برلين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن السفير عاد اليوم الاثنين.

كانت السعودية قد سحبت سفيرها في برلين، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود في نوفمبر من العام الماضي، إثر نشوب خلاف علني بين البلدين بسبب تصريح لوزير الخارجية الألماني آنذاك، زيجمار جابريل، والذي اتهم السعودية بـ "المغامرة" في الشرق الأوسط، مشيرًا في ذلك إلى تورط السعودية في تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، استقالته التي سحبها فيما بعد ومشاركة السعودية في حرب اليمن.