رئيس وزراء لبنان يبحث مع رئيس «العموم الكندي» العلاقات الثنائية

أجرى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس مجلس العموم الكندي جيف ريجان، والوفد المرافق له، تم خلالها استعراض الأوضاع العامة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء ممثلو الأحزاب الرئيسية الثلاثة في كندا (الحزب الليبرالي، والحزب المحافظ، والحزب الديموقراطي).

وأكد رئيس مجلس العموم الكندي، في تصريح عقب اللقاء، أن لبنان تربطه علاقات متميزة بكندا، مشيرًا إلى أن أبناء الجالية اللبنانية هناك أسهموا في توطيد هذه العلاقات بين البلدين، كما أسهموا في قطاعات مهمة من مجالات الاقتصاد والأعمال والتربية والعلوم والفنون، وقد أصبحت الثقافة اللبنانية جزءًا من المجتمع الكندي.