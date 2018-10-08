رئيس البرلمان العراقي يبحث مع السفير الهولندي العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع السفير الهولندي ماتيس ولترز ملف التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وقال الحلبوسي، وفقا لقناة (الإخبارية العراقية)، إن العراق يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى دعم ومساندة الدول الصديقة عبر المساهمة الفاعلة في ملفي الإعمار والاستثمار، من خلال استقطاب الشركات الأجنبية؛ لتقديم جميع التسهيلات التي تسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية للعديد من المدن العراقية التي تعاني نقصًا في الخدمات.

وأشار «الحلبوسي»، إلى أن البرلمان حريص خلال دورته الجديدة على إقرار التشريعات والقوانين وتفعيل اللامركزية، التي تضمن النهوض بالجانبين الخدمي والاقتصادي، وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي، داعيًا إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين العراق والدول الصديقة عبر تفعيل لجان الصداقة؛ لتحسين أداء المجلس ودوره الرقابي والتشريعي في البلاد.

من جانبه، أكد السفير الهولندي حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع العراق بما يحقق المصالح المشتركة على المستويات كافة.