وسائل الإعلام في هونج كونج تطالب بتفسير لسبب رفض إصدار تأشيرة لصحفي بريطاني

هونج كونج (د ب أ)

وقع قرابة 7000 شخص على عريضة تطلب توضيحاً رسمياً حول سبب رفض إصدار تأشيرة عمل في هونج كونج للصحفي البريطاني فيكتور ماليت، وسط استمرار القضية في إثارة الإنذارات حول حرية الصحافة في المدينة الصينية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الالتماس نيابة عن نادي المراسلين الأجانب وخمس منظمات إعلامية أخرى إلى حكومة هونج كونج في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين (0500 بتوقيت جرينتش).

وتم رفض تجديد تأشيرته يوم الجمعة دون تقديم أي تفسير رسمي. وقالت إدارة الهجرة في هونج كونج إنها لا تعلق على حالات فردية.

ومع ذلك فإنه يعتقد على نطاق واسع أن ماليت حُرم من الحصول على تأشيرة لأنه ترأس لجنة في أغسطس تضم أندي تشان، رئيس حزب هونج كونج الوطني المحظور الآن، والذي يدعو إلى استقلال هونج كونج عن الصين.

ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ليلة الأحد تقريرا حول قضية ماليت والتراجع المستمر للحريات السياسية في هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة والتي كانت تعرف فيما مضى كواحدة من أكثر الأماكن حرية في آسيا.