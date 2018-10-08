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حملة تكشف عاطل زاول مهنة الطب لمدة عامين داخل عيادة بالفيوم

مصطفى البنا:
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:54 ص

تمكن عاطل من الهرب، بعدما انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب وزاول المهنة لمدة عامين داخل عيادة خاصة بحي الحواتم في الفيوم، بعدما كشفته حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم قد قامت بحملة على العيادات الخاصة، وكشفت عن وجود عيادة خاصة لطبيب يدعى «عزت.ع» تخصص مخ وأعصاب، وبعد الاطلاع على بطاقته الشخصية، والتي أحضر صورة ضوئية منها، تبين أنه يدعى «عزت.ع» بوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة، وبمخاطبة جامعة القاهرة والنقابة العامة للأطباء للاستعلام عنه؛ تبين أنه «غير مدرج بكشوف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وغير مسجل بجدول النقابة العامة للأطباء».

وعقب عودة حملة مديرية الصحة للعيادة مرة أخرى؛ فوجئوا بهروب الطبيب المزيف وقيامه بإزالة جميع اللافتات الموجودة على واجهة العيادة. تم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم وجاري البحث عن المتهم.


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