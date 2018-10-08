عودة موظفي الخدمة المدنية إلى العمل بالإقليم المتضرر من زلزال اندونيسيا

أعادت مكاتب الحكومة، اليوم الإثنين، فتح أبوابها مع عودة الحياة ببطء إلى طبيعتها بعد عشرة أيام من زلزالين وموجات مد عاتية «تسونامي» دمرت أجزاء من إقليم سولاويزي الأوسط في إندونيسيا.

وقال محمد هداية، وهو سكرتير حكومي محلي، إن المئات من موظفي الخدمة المدنية عادوا إلى العمل في مكاتب الحكومة بالعاصمة الإقليمية بالو، حيث تم العثور على معظم ضحايا كارثة 28 سبتمبر.

وقال هداية: «لقد ناشدنا جميع الموظفين الحكوميين القادرين على العودة إلى العمل والمشاركة في عملية التطهير».

وقالت وكالة إدارة الكوارث في البلاد، أمس الأحد، إن عدد القتلى جراء الزلزالين وتسونامي بلغ 1763.

لكن السلطات ما زالت تتحقق من تقارير تفيد بفقدان نحو 5000 شخص من قريتين في بالو «بيتوبو وبالاروا»، حيث تم امتصاص منازلهم بعد أن تحولت الأرض تحتهم إلى حالة سائلة وابتلعتهم.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو، في مؤتمر صحفي في جاكرتا، إن «الرقم 5000 وضع بناء على معلومات من زعماء القرى، ولكننا لا نعرف العدد بالضبط».

وتابع: «لابد من التحقق، فمن الممكن أن يكونوا لجأوا إلى مكان آخر، وأن الحكومة تأمل أن يتم الانتهاء من عمليات البحث بحلول يوم الخميس المقبل».

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