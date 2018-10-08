«البيئة»: الشباب سفراء للدفاع عن قضايا البيئة بأسيوط

أكد مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، محمد محمود أحمد، على الدور الهام والفعال للشباب فى رفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح وطبقات المجتمع وأنهم يمثلون سفراء البيئة فى مصر، لما لهم من قوة هائلة ونشاط كبير فى الحفاظ على البيئة، وترسيخ السلوكيات البيئية السليمة بين جميع المواطنين.

وفي هذا السياق، نظم منسق وحدة الشباب ومدير إدارة الإعلام بالفرع، خالد محمد إبراهيم، قافلة للتوعية البيئية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري بمركز شباب حي السلام بمدينة منفلوط.

وذكرت الوزارة، أن الشباب قاموا بالعمل كسفراء للدفاع عن قضايا البيئة من خلال مشاركتهم الفعالة فى تنفيذ فعاليات القافلة، بتوعية المواطنين بمدينة منفلوط بضرورة الحفاظ على البيئة وانتهاج السلوكيات البيئية الصحيحة، والتعريف بكيفية فصل المخلفات من المنبع فى المنازل ووضع القمامة فى أكياس محكمة الغلق وفى الأماكن المخصصة لها، وأيضاً توجيه النصح والإرشاد للأهالي للحفاظ على نظافة المدينة من أجل صحة الجميع، كما تم عقد ندوة بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط حول الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة، وأهمية دمج الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني فى عملية جمع المخلفات.

يذكر أن وزارة البيئة تسعى جاهدة لتنفيذ كافة الأنشطة البيئية، والتي من شأنها غرس قيم المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة.