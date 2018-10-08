أستراليا ترفض التدخل بعد طرد منظمة أطباء بلا حدود من ناورو

كانبيرا (د ب أ)

قال وزير إن كانبيرا لن تتدخل لاستعادة خدمات الصحة العقلية لطالبي اللجوء المحتجزين في معسكرات احتجاز المهاجرين التي تديرها استراليا في ناورو.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" الطبية الدولية، التي كانت تقدم الرعاية الصحية العقلية لكل من سكان ناورو وطالبي اللجوء على مدى عام تقريبًا، قد تعرضت للطرد من الدولة الجزيرة في المحيط الهادئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الاحد "نشعر بقلق بالغ من أن صحة مرضانا قد تتأثر بهذا القرار ونحث السلطات على منحنا الإذن بمواصلة أعمالنا المنقذة للحياة."

وقال جريج هانت وزير الصحة الأسترالي اليوم الاثنين إن الحكومة لن تتدخل لمساعدة المؤسسة الخيرية على مواصلة عملها في ناورو.

وقال هانت لاذاعة (ايه.بي.سي) يوم الاثنين "العلاقة بين اطباء بلا حدود وحكومة ناورو هي مسألة تخصهم."

وقال ايان رينتول، المتحدث باسم ائتلاف العمل من أجل اللاجئين، يوم الاثنين إن "إنهاء عمل منظمة أطباء بلا حدود سيضيف بشكل كبير إلى المعاناة بين طالبي اللجوء واللاجئين على الجزيرة."

ويأتي الإنهاء المفاجئ لعمل المنظمة من قبل ناورو في أعقاب تقارير من العاملين في مجال الرعاية الصحية عن الأطفال اللاجئين الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية تهدد حياتهم، بما في ذلك "موجة مروعة من إيذاء الذات" و "البحث على الانترنت عن كيفية قتل أنفسهم".

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