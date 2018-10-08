فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الأحد، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

• آخر تطورات المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريح لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، عن آخر مستجدات المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، موضحًا أن هناك مباحثات من قبل الجمعيات البحثية المستقلة؛ للوصول لاتفاق عادل لحق مصر في مياه النيل.

وأكد أن المباحثات المصرية لازالت مستمرة للوصول لحل عادل يصمد مع الزمن بشأن سد النهضة، معقبًا: «لم نصل لحل مع إثيوبيا حول سد النهضة ولن نيأس من التفاوض».

وأوضح أن المياه الواردة للدول المصرية سواء من حصتها في مياه نهر النيل أو الأمطار والمياه الجوفية تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنويًا، وهذه النسبة ثابتة على مدار سنوات طويلة.

وأضاف وزير الري أن نصيب الفرد من المياه أصبح أقل من 600 متر يوميًا، وسينخفض بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من كل نقطة من المياه لتلبية احتياجات كل القطاعات الصناعية والزراعية، والصناعية، والسياحية، واتباعها خطة لترشيد استهلاك المياه، وتحسين نوعيتها؛ للحفاظ على صحة المواطنين.

• اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي

أعرب الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، عن أمله في ألا يكون قد حدث مكروه للكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قائلًا: «رغم أن خاشقجي كان مسيئًا لمصر، ومهيجًا على الدولة، ومشجعًا للإخوان، إلا أنني لا أتمنى أن يكون قد حدث له مكروه».

وأضاف أنه «لا أحد حتى الآن يستطيع أن يعلم ماذا حدث لخاشقجي، فالاحتمالات غير متوقعة»، مشيرًا إلى أن نبرة صوت الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، في خطابه اليوم، تؤكد أن المسألة ستستغرق وقتًا.

واختفى الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، منذ عدة أيام، وذلك بعد دخوله مقر قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول.

ومن جانبها أكدت القنصيلة السعودية في إسطنبول أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء «خاشقجي» بعد خروجه من مبنى القنصلية.

• دعوات لمجلس الوزراء بالتدخل لحل أزمة تسويق القطن

طالب النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، رئيس الوزراء، بالتدخل بشكل عاجل للحفاظ على الفلاح المصري، وصناعة الغزل والنسيج من أزمة شراء القطن الحالية، متابعًا: «محصول القطن استراتيجي ونحتاج لحل أزماته للنهوض بصناعة الغزل والنسيج».

وأشار إلى ضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، متسائلًا: «لماذا لا يطبق وزير الزراعة والقطاعات المختصة بالزراعة المصرية قانون الزراعة التعاقدية وحماية الفلاح؟».

ومن جانبه تابع وليد السعدني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمصدري الأقطان، إن القطن المصري كان عبء على الدولة والفلاح حتى عام 2014، مشيرًا إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون 4 لسنة 2015 لاستعادة مكانه القطن المصري في الخارج.

وذكر أن القطن المصري أصبح متربعًا على عرش الأقطان العالمية ما أزعج بعض المنافسين في الخارج، معقبًا: «الحكومة حددت سعر قبل زراعة القطن، والفلاحين ملتزمين بالسعر، وهناك جهات تنفذ أجندة أجنبية لهزيمة القطن المصري من خلال تقليل السيولة داخل السوق المصري ووصلت إلى 20% كسياسة إغراق، والمطلوب تحديد جه استلام محددة بالأسعار المعلنة بشكل سريع».

• «المالية» توضح الهدف من إصدار موازنة المواطن

قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، ومنسق عام مبادرة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، خلال لقائها مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إن الهدف من إصدار موازنة المواطن، هو توضيح ما تم على أرض الواقع للمواطن المصري.

وأضافت، أن سياسة رفع الدعم، التي اتخذت مؤخرًا في إطار الرؤية الإصلاحية الشاملة للدولة، كانت ضرورية ولا بد منها، مستطردة أن مصر لديها الإمكانيات لمنافسة الاقتصاديات الناشئة.

وأردفت أن مصر لديها العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، إلى جانب موقع استراتيجي متمير، بالإضافة إلى ثلث آثار العالم، معقبة: «عندي كل حاجة، بس ناقصني إدارة جيدة للموارد، ومحاسبة حقيقية ورقابة، إلى جانب تسويق ما هو موجود على أرض الواقع.

وأوضحت أن إصدار موازنة المواطن، يأتي في إطار تسويق السياسة العامة للدولة، مشيرة إلى توضيح الإصدار للمفاهيم الاقتصادية بصورة مبسطة، بالأمثلة التوضيحية، إلى جانب التركيز على كل ما يهم الشعب المصري، مثل الضرائب العقارية.

وأصدرت وزارة المالية، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، تقرير موازنة المواطن، من أجل إشراك المواطنين في رؤية الإصلاح الاقتصادي، ورسم السياسات العامة للدولة.

• «حماية المستهلك» يكشف تفاصيل إقامة منافذ لتلقي شكاوى المواطنين

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إن فكرة إقامة اليوم المفتوح لحل مشكلات المواطنين، تأتي بالتوازي مع إنشاء منافذ في عدد من الشوارع الرئيسية، مثل ميدان التحرير، وأمام جامعة القاهرة، لتلقي شكاوى المواطنين، من الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل.

وأضاف، أن العاملين بالجهاز سيقومون باستقبال المواطنين وتلقي الشكاوى، ثم ترسل إلى غرفة عمليات اليوم المفتوح، للعمل على الحل الفوري، وإخطار المواطن بالنتيجة، مستطردًا: «نستهدف ضبط منظومة السوق وحماية المستهلك وصون حقوقه، فالجهاز أنشأته الدولة لحماية حقوق المواطنين».

وأوضح أنه سيتم استدعاء مفوضين عن الشركات لديهم تفويض باتخاذ قرارت بالحل بشأن المشكلات التي سيتم تلقيها، مشيرًا إلى أن إقامة هذه المنافذ تعد إجراءًا تجريبيًا من الممكن أن يتم تطبيقه في المحافظات المختلفة، في إطار السعي على تطبيق حق المواطن في إبداء شكواه.

ويطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، مبادرة اليوم المفتوح لحل مشكلات المواطنين، وذلك بحضور مسؤولي الشركات والجهات المعنية للعمل على حل جميع المشكلات الواردة للجهاز.