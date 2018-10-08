الائتلاف الحاكم في أستونيا يخسر الأغلبية في البرلمان

خسر الائتلاف الحاكم في أستونيا، الأغلبية التي كان يتمتع بها في البرلمان، عقب خروج نائبة من حزب برو باتريا المحافظ.

ويشغل الائتلاف الحاكم ثلاثي الأطراف برئاسة رئيس الوزراء يوري راتاس الآن، 50 مقعدًا في البرلمان المكون من مجلس واحد فقط يتألف من 101 عضوًا.

وأعرب "راتاس"، عن دهشته من مغادرة تينا كانجرو، ولكنه قال لشبكة (أي ار ار)، اليوم الإثنين، إن ذلك لن يؤثر على عمل حكومته.

وسيكون أول اختبار للائتلاف، بعدما أصبح أقلية في البرلمان، هو تمرير موازنة 2019.

وقال "راتاس": أنا مقتنع تمامًا أن الموازنة تحظى بدعم كبير في البرلمان، أكبر من مجرد دعم نواب الائتلاف، حتى في ظل الوضع الحالي.