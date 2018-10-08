حزب البديل في ولاية سكسونيا الألمانية يعتزم التصدي للتصريحات السياسية للمعلمين

يعتزم نواب حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا، الاقتداء بزملائهم في هامبورج، وإنشاء موقع إلكتروني يستطيع التلاميذ من خلاله الإبلاغ عن التصريحات السياسية للمعلمين من خلاله.

وذكرت الكتلة البرلمانية للحزب، اليوم الاثنين، أنها ستعلن عن تفاصيل بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال الأسبوع الجاري، وذلك حسبما أكد المتحدث باسم الكتلة، أندرياس هارلاس، في دريسدن، عاصمة ولاية سكسونيا.

وانتقد وزير التعليم في الولاية، في تصريح لصحيفة "فرايه بريسه" اليوم، هذه الخطط، قائلاً: «إنه تجسس مقزز للكشف عن توجهات المعلمين بشكل يشبه ما كان عليه الحال إبان حقبة الاستبداد النازية أو الدولة البوليسية في ألمانيا الشرقية».

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية، ألكسندر ديركس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن أعضاء حزب البديل يبرهنون مرة أخرى من خلال دعوتهم للتجسس على توجه المعلمين في المدارس على أنهم "يقفون خارج النظام الأساسي الديمقراطي الحر".

واتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في سكوسنيا، ريكو جيبهارت، حزب البديل بسعيه لنشر الخوف والفزع.