حزب بولسونارو يتحول إلى عملاق برلماني في البرازيل

لم يفز السياسي اليميني المتطرف، يائير بولسونارو، بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، فحسب، لكنه حول حزبه الصغير إلى قوة كبيرة في الكونجرس، وفقًا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس أيضًا، ونشرت في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ورفع الحزب الاشتراكي الليبرالي القومي المحافظ، الذي ينتمي إليه بولسونارو تمثيله في مجلس النواب، من نائب واحد إلى 52 نائبا.

وبهذه النتائج أصبح الحزب الاشتراكي الليبرالي، ثاني أكبر حزب في مجلس النواب، بعد حزب العمال، الذي ينتمي إليه فرناندو حداد، منافس بولسارنو، الذي يمتلك 56 مقعدًا لينخفض تمثيله من 68 مقعدًا في الانتخابات السابقة.