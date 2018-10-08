الاتحاد السعودي لكرة القدم يغرم كارينيو ويوقف بلغيث والشمري

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ثلاثة قرارات بحق أندية دوري المحترفين.

وأعلن الاتحاد إلزام دانييل كارينيو، مدرب النصر، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لإدلائه بتصريحات تشكل مخالفة لأحكام المادتين (50) (81) من اللائحة، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الحزم، التي فاز فيها النصر بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقررت اللجنة إيقاف عبدالملك الشمري، لاعب الشباب مواجهتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامه قدرها 20 ألف ريال، بسبب ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب منافس (ركل دون كرة).

كما أوقفت لاعب الفيصلي عقيل بلغيث مباراتين إلى جانب مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لقيامه بركل لاعب المنافس دون كرة خلال لقاء فريقه ضد الأهلي، ما أدى إلى طرده في الدقيقة 67 من عمر المباراة.