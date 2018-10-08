ضبط عاطل لمحاولته سرقة سيارة ملاكي بالتبين

تمكنت مديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل، لمحاولته سرقة سيارة ملاكي بمنطقة التبين عن طريق تغيير معالمها، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من أحد أصحاب ورش إصلاح السيارات، مفادها تردد «هاني.ج»، 31 عاماً، عاطل، بقصد تغيير معالم سيارة بدون لوحات معدنية.

وكشف الفحص الفني عن السيارة برقمي الشاسيه والموتور، أنه مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 12045 لسنة 2018، جنح أهناسيا بني سويف، ملك «رمضان .ر»، 52 عاماً، سائق، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تمكن ضابط مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة السيارة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع.