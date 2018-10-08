انتبه للدغات «العث» خلال التنزه في «نيبال»

تنتشر حمى «تسوتسوجاموشي» في أجزاء كثيرة من آسيا والآن في نيبال أيضا، ويحذر مركز طب السفر الزوار من هذا المرض، حيث يجب على الزوار في منطقة الهيمالايا ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة ومضادة للدغات خلال التنزه في الأماكن المفتوحة؛ لحماية أنفسهم من المرض الذي ينتقل عبر العث الذي يختبئ في الأساس في الشجيرات القريبة من الأنهار، والسياح الذين يمارسون التنزه سيراً والتجديف عرضة للخطر بشكل خاص.

وتحدُث حمى «تسوتسوجاموشي» أيضاً في شمال اليابان، وجنوب شرق آسيا، وشمال أستراليا، والصين، والهند، وبعد أسبوع إلى أسبوعين تتشكل قشرة سوداء فوق الجزء الذي تعرض للدغة الحشرة من الجسم، وتحدث الحمى والصداع في وقت لاحق.

وفي حالات نادرة، قد تحدث مضاعفات خطيرة، ولا يوجد لقاح ضد هذا المرض، بحسب مركز طب السفر، ويعالج المرض بالمضاد الحيوي، ويمكن للمسافرين الذين يعتزمون التنزه سيراً أخذ المضاد الحيوي معهم في حالة حدوث أمر طارئ، خصوصاً للمسافرين إلى مناطق نائية.