محامي الزمالك عن قضية خصم الـ6 نقاط: «الأزمة انتهت»  

شدد نصر عزام محامي نادي الزمالك، في القضايا الدولية، على أنه لن يتم خصم نقاط من رصيد الفريق الأبيض بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام.

وقال عزام مساء اليوم الإثنين في تصريحات إذاعية: " قمنا بعمل تسوية مع الغاني كريم حسن مدافع الزمالك السابق وحولنا 300 ألف دولار ومن ثم قمنا بإلغاء قرار خصم 6 نقاط، وهو ما حدث من قبل مع البرازيلي ريكاردو".

وأوضح:" نسعى لحسم أزمة مستحقات الغاني أجوجو ونادي مارتيمو البرتغالي والزمالك يحول مستحقات الكاميروني ألكسيس مندومو والغاني أجوجو حتى نغلق ذلك الملف تماما وكل هذه المشاكل من عام 2009 وخلال السنوات الأخيرة لم يتسبب المجلس الحالي في أي أزمات لأنه يسدد مستحقات اللاعبين في موعدها".

وكان الفريق الكروي الأول بالزمالك مهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده بجدول ترتيب الدوري، في أزمة تأخر صرف مستحقات الغاني كريم الحسن لاعب الفريق السابق، والكاميروني ألكسيس مندومو لاعب الفريق السابق، وتأخير صرف مستحقات نادي ماريتيمو البرتغالي في صفقة محمد إبراهيم.