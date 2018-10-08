مقتل سائح هندي في تبادل إطلاق نار نادر في وسط بانكوك

بانكوك (د ب أ)

قالت الشرطة في تايلاند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن سائحا هنديا قتل وأصيب أربعة أشخاص في معركة نادرة بالأسلحة النارية في وسط بانكوك.

وبدأ تبادل إطلاق النار في مركز للتسوق في وقت متأخر من يوم الاحد عندما بدأت مجموعتان من التايلانديين المتنافسين في لعبة السنوكر في التشاجر، وفقا لما ذكره ويتاياكورن سوانوانجسرسي من شرطة مقاطعة فاياثاي في بانكوك.

وامتدت المعركة إلى ساحة انتظار السيارات حيث كان ينتظر عدد من السياح، الذين انتهوا من تناول طعام العشاء في المركز التجاري، نقلهم إلى فنادقهم، بحسب ويتاياكورن.

وأصيب تايلانديان وهنديان وواحد من مواطني لاوس بجروح خلال المعركة. وتم إرسالهم جميعا إلى المستشفيات القريبة بعد الحادث بوقت قصير.

وفي وقت لاحق، أعلنت وفاة سائح هندي - رجل يبلغ من العمر 42 عاما - في المستشفى.

وقال الشرطي: "هذا نادر. لم أر مثل هذا الحادث من قبل منذ أن تم تكليفي بالعمل في هذه الدائرة".

وشرعت الشرطة في مطاردة الجناة بمساعدة كاميرات المراقبة الموجودة بالمركز التجاري.