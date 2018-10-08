تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في 28 قطاعا لشئون المديريات الزراعية، اليوم الاثنين، صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية عن طريق الجمعيات الزراعية "الإصلاح-الائتمان-الاستصلاح" بجميع المحافظات، وتوزيع المقررات بناءً على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليا وليس لمجرد امتلاك حيازة .

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، على أن يتم صرف 2 شيكارة لمحصول القمح واستكمال الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وأضاف "الشناوي"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن تنسيقة الأسمدة تجتمع أسبوعيا مع الشركات المنتجة للأسمدة المتعاملين في تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوي الجديد، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.