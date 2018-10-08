المتحدث العسكري الليبي: الإرهابي هشام عشماوي كان يرتدي حزاماً ناسفاً

كشف المتحدث العسكري الليبي العقيد أحمد المسماري، أن الإرهابي المصري هشام عشماوي، كان يرتدى حزاماً ناسفاً وقت القبض عليه، ولم يتمكن من تفجيره خلال العملية، بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من قبل أفراد القوات المسلحة الليبية.

وكان مصدر ليبي مطلع، قال إنه تم القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي بعد عملية مطولة مساء أمس نفذها الجيش الليبي، حيث تم تحديد موقعه بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجده بمخبأ في مدينة درنة ومعه بعض أنصاره وقيادات جماعة "المرابطين" القاعدية.

وأرسل مكتب الناطق العسكري أول صورة للقيادي التكفيري مؤسس جماعة المرابطين، وظهر فيها مصاباً بخدوش في رأسه، لكنه يظل محتفظاً بشكله المميز.