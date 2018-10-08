«الصيادلة» تتهم نقيب الأطباء بتعطيل العمل في الاتحاد

أمين «المهن الطبية»: الأطباء تتوغل على حقوق الاتحاد.. ونقيب الأسنان يدعو اتحاد المهن للاجتماع الاثنين المقبل لمناقشة تغيير اللائحة



أعرب نقيب الصيادلة محيي عبيد، عن أسفه للأحداث التى وقعت الثلاثاء الماضى قائلاً: «الأحداث خارجة عن إرادتنا، والمتسبب فيها نقابة الأطباء، وتم تعطيل مصالح اتحاد المهن الطبية سواء معاشات أو إعانات لمدة 6 شهور».

وشهد مقر الاتحاد الثلاثاء الماضي اعتداءات ومشادات، واقتحام مجهولين له بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الصيادلة الموجودين فى مقر النقابة، ما أدى إلى إخلاء المكان من الموظفين ومنحهم إجازة حتى اليوم، وتم منع البعض الآخر من دخول المبنى لممارسة مهام عمله.

وأوضح عبيد خلال موتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين: «نقيب الأطباء أقام مؤتمراً دون دعوتنا واتخذ قرارات غريبة رغم أن اتحاد المهن الطبية يتكون من 4 نقابات بها 4 مجالس، ولا يستطيع أن يأخذ قرارات منفردة، مثل تجميد توقيع الثلاث نقباء، صيادلة وأسنان وبيطريين».

وتابع: «هيئة مكتب الاتحاد تشكلت على غير رغبتهم، ولذلك يفتعلوا الأزمات»، مضيفاً: «وفوجئنا خروج ختم الاتحاد لنقابة الاطباء، وافتعال الأزمات ضد صيادلة مصر من قبل إحدى أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وأخطرنا موظفي الاتحاد أن المتغيب سيعرض نفسه للفصل، ولن نعطل مصالح الأعضاء».

وأضاف: «رئيس الاتحاد هو الذي عطل أعمال الاتحاد لمدة 6 أشهر بعدم دعوته للاجتماع خلال تلك الفترة، وسابقاً دعا للاجتماع، وبعد مناقشة بعض البنود فوجئنا بانسحاب رئيس الاتحاد، ورأس الاجتماع العضو الأكبر سناً، وفوجئنا باجتماع موازي لرئيس الاتحاد في نقابة الأطباء، ضارباً بكل القرارات عرض الحائط».

وقال نقيب البيطريين خالد العمرى، إن «نقابات البيطريين والأسنان والصيادلة يد واحدة ونحترم الجميع، ونقدر رئيس الاتحاد، وعلى كل نقابة أن تلزم حدودها، وأنا أول واحد وعليّ أن ألزم حدود نقابتي».

وأردف: «تواصلت مع دكتور حسين خيري نقيب الأطباء أن قراره الـخير بتعطيل الاتحاد أيام لحين حل الأزمة، بأنه أمر لا يصح بسبب تعطيل مصالح الناس».

من جانبه، قال نقيب الأسنان ياسر الجندي: «إن ما يحدث الآن يدل على فشل الاتحاد وتدخل رئيسه حسين خيري في أعمال النقابات الأخرى»، مستطرداً: «هدف ما يحدث هو إثارة البلبلة، والانشقاق داخل النقابات»، وفقا لتعبيره.

وكان اتحاد المهن الطبية قد قام بالاجتماع بدعوة من نقيب الأسنان، وقام بتغيير هيئة المكتب وهو ما جعل حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس المهن الطبية ينسحب.

في السياق ذاته، اتهم الأمين العام للمهن الطبية، سيد عبيد، نقابة الأطباء بأنها تريد تسيير الأمور خارج القانون، موضحاً أن ما حدث في الجلسة الأخيرة للاتحاد من قيام عضو الأطباء بـ«استفزاز» الصيادلة بعدم قانونية أعضائهم، بسبب عزل 7 كان منهم عضوان بالاتحاد واختيار بديل لهما.

وأضاف: «الأطباء تتوغل علي حقوق الاتحاد، ولكن النقابات الثلاثة الاخري بالاتحاد تقوم بتسييره علي اكمل وجه خاصة بعد تغيير هيئة مكتبه في اجتماعه الأخير».

وفي ختام المؤتمر أشار نقيب الأسنان في نهاية المؤتمر إلى اجتماع للاتحاد الاثنين المقبل؛ لمناقشة تغيير اللائحة، لعدم سيطرة نقابة الأطباء على باقي نقابات الاتحاد، وتساءل نقيب الصيادلة خلال المؤتمر: «هل توافقون على ما يفعله نقيب الصيادلة بالنقابة»، فصفق الحضور بالموافقة.

كان رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء حسين خيري عقد موتمر السبت الماضي أقر فيه توقف عمل الاتحاد لحين توافر شركة حراسة، بعد إحداث الاقتحام من قبل مجهولين للاتحاد والتعدي على موظفي الاتحاد، نافياً علاقة نقابة الأطباء بالواقعة.

وتقدم نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد بصفته، ببلاغ للنائب العام، ضد نقيب الصيادلة، على خلفية الواقعة، مشيراً إلى تحطيم عدد من المكاتب، وطرد موظفين، وتعطيل مصالح أعضاء النقابات الأربعة، فيما يخص المعاشات ومشروع العلاج، فيما استنكر عبيد، فى بيان صحفي، تدخل نقابة الأطباء في الأزمة الحالية.