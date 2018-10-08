تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 39 قطعة سلاح ناري، و120 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة، إثر شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري عبارة عن «7 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و6 طبنجات، و22 فرد محلي الصنع،و7 خزينة أسلحة نارية، و168 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 120 قضية مخدرات ضُبط خلالها 4 كيلو لمخدر الحشيش، و5 كيلو بانجو، وكيلو هيروين، و3314 قرص مخدر، وضبط سجين هارب ومتهم، مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة و5 مراقبين هاربين.

وتمكنت الحملات من ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين إرتكبا واقعة تزوير، وضبط 6 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقة بالإكراه، فضلاً عن ضبط 398 دراجة نارية مخالفة، وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.