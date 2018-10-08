كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تفاصيل إنشاء مشروع ممشى أهل مصر، موضحًا أن المشروع تم تنفيذه في أكثر من محافظة وبدء تنفيذه في القاهرة منذ 4 أشهر.



وقال في تصريحات ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، إن البنك أهل مصر قام بالتبرع لتنفيذ 2 كيلو متر من الممشى النيلي، ونسعى ليمتد الممشى من منطقة حلون حتى منطقة القناطر على جانبي النيل، متابعًا: «الممشى عبارة عن مدرجات من الرصيف، والمواطن لما يستفيد من الممشى هيحافظ على النيل».



وطالب رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بمساعدة الوزارة في استكمال المشروع، موضحًا أن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير هذا الجزء حتى لا تعود العشوائيات إليه مرة أخرى.



وأوضح أنه تم تنفيذ ممشي في محافظة أسيوط على ترعة الإبراهيمية، وكذلك بمحافظتي الدقهلية ودمنهور، لافتًا إلى أزمة ورد النيل التي تعود إلى عصر محمد على الذي جلبها من الخارج ولكنها سببت أزمة وانسداد مجاري المياه بسبب نموها المتسارع؛ نتيجة لتلوث مياه النيل.



