مصليحي يتحدى الزمالك: أقصينا الترجي وهزمنا الأهلي

توعد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، فريق الزمالك ضمن مواجهة الفريقين دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: " على المستوى الشخصي، لم أكن أريد مواجهة فريق مصري، لكنني راضٍ عن ما حققناه حتى الآن بالبطولة".
وأكمل " لقد أقصينا الترجي التونسي من دور الـ32 وكان حامل اللقب، وتغلبنا على الأهلي اليوم في الدوري 4-3، ونستطيع تحقيق الفوز على الزمالك بدور الـ16".
وأسفرت القرعة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض عن مواجهة مصرية خالصة بين الاتحاد السكندري والزمالك ضمن دور الـ16 من منافسات كأس زايد.