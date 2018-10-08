مصليحي يتحدى الزمالك: أقصينا الترجي وهزمنا الأهلي

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توعد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، فريق الزمالك ضمن مواجهة الفريقين دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: " على المستوى الشخصي، لم أكن أريد مواجهة فريق مصري، لكنني راضٍ عن ما حققناه حتى الآن بالبطولة".

وأكمل " لقد أقصينا الترجي التونسي من دور الـ32 وكان حامل اللقب، وتغلبنا على الأهلي اليوم في الدوري 4-3، ونستطيع تحقيق الفوز على الزمالك بدور الـ16".

وأسفرت القرعة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض عن مواجهة مصرية خالصة بين الاتحاد السكندري والزمالك ضمن دور الـ16 من منافسات كأس زايد.