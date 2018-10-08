«رباعي كوينز» يحي حفلا فنيا بـ«قصر المانسترلي» 18 أكتوبر

يقيم متحف أم كلثوم "بقصر المانسترلي" بمنيل الروضة، حفلًا فنيًا لفرقة "رباعي كوينز"، في الثامنة من مساء الخميس 18 أكتوبر، يتضمن برنامجه مقطوعة، زوروني كل سنة مرة لسيد درويش، وحنا السكران لفيروز، وفيها حاجة حلوة لعمر خيرت، وتانجو (lacumparsita).

يضم هذا الرباعي أربعة فتيات من العازفات المتميزات، وهن "أميرة على" فيولينة أولى، و"كارولين أمجد" فيولينة ثانية، و"نورهان أسامة" فيولا، و"أماني غنيم" تشيللو، ويشكل الرباعي الفني من خريجات المعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار"، وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث استطاع الرباعي الوتري أن يلفت إليه الأنظار بأولى حفلاتهن بمنتدى الشباب بشرم الشيخ، ثم توالت حفلاته على مسارح دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوي، والعديد من المراكز الثقافية المتنوعة.

ويأتي حفل "رباعي كوينز"، في قصر المانسترلي، ضمن برنامج العروض الفنية، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالمراكز التابعة له.