المخترع الدنماركي مادسن يلغي خطط الطعن أمام المحكمة العليا ضد حكم بالسجن المؤبد

قالت محامية المخترع الدنماركي، بيتر مادسن، اليوم الاثنين، إن موكله ألغى خططًا للتقدم باستئناف أمام المحكمة العليا بشأن حكم بالسجن المؤبد صدر بحقه لقتله الصحفية السويدية كيم وول على متن غواصته.

وقال المحامية بيتينا هالد إنجمارك، في رسالة نصية موجهة إلى هيئة الإذاعة الدنماركية "دي إر"، إن مادسن يريد إغلاق القضية ويأمل في أن يكون هناك تسوية لمدة عقوبة السجن الموقعة عليه.

ويعني هذا الإعلان، سريان حكم السجن المؤبد الصادر من المحكمة العليا الشرقية في الدنمارك في 26 سبتمبر.

ونفى مادسن /47 عاما/، قتل الصحفية المستقلة كيم وول، لكنه اعترفت بتقطيع أوصالها وإلقائها في البحر في أغسطس 2017.

وأخبر «مادسن» محكمة أقل درجة إن «وول» توفيت نتيجة الاختناق على متن الغواصة.

وقالت المحكمة العليا في حكمها، المماثل لحكم سابق أصدرته محكمة مقاطعة كوبنهاجن، إن القضية شكلت "خطورة غير عادية".

وأشارت المحكمة العليا في حكمها، إلى أن "مادسن" خطط للجريمة بشكل مُحكم، وأن الصحفية "وول" كانت في موقف ضعيف للغاية على متن الغواصة التي صنعها شخص هاو.

وكانت الصحفية وول /30 عاما/ تخطط لكتابة مقالة عن "مادسن"، وغواصته وتجاربه مع الصواريخ، وتنافسه مع مجموعة أخرى من باحثي الصواريخ الدنماركيين.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها الصحفية "وول" مساء العاشر من أغسطس 2017، على متن غواصة مادسن، لدى مغادرتها ميناء كوبنهاجن.

وبعد ذلك، تم العثور على جذعها مقطوع الرأس، وأجزاء أخرى من جسدها في خليج كوج، بالقرب من كوبنهاجن.