حبس شقيقين بالسويس لاتهامهم بقتل موظف في مشاجرة على «كيس زبالة»

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل موظف، كما قررت عرض جثة القتيل على الطب الشرعي.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطاراً من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمقتل «محمد طلبة» موظف بحي السويس، على يد اثنين من جيرانه شقيقين.

وتمكنت قوة مباحث مديرية أمن السويس، بقيادة العقيد عصام حافظ رئيس مباحث مديرية الأمن، من ضبط الشقيقين «م. ل» و«و. ل»، كما تم ضبط ضباط مباحث السلاح المستخدم في الجريمة «مطواة».

وأكدت التحريات وشهادة الشهود، أن مشادة في البداية نشبت بين موظف الحي وجيرانه، بسبب قيام جيرانه بإلقاء كميس قمامة أمام شقته السكنية التي تطل على الشارع، وتطور الأمر إلى «خناقة»، قام على إثرها الشقيقين بطعن الموظف طعنات نافذة في الصدر والبطن تسببت في وفاته في الحال.