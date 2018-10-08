زوجة رئيس الإنتربول المختفي تكشف آخر رسالة تلقتها من زوجها: «إيموجي» سكين

كشفت زوجة رئيس الإنتربول المختفي مينج هونجوي، جريس مينج، عن آخر رسالة تلقتها من زوجها قبل اختفائه، منذ 12 يوميًا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة ليون الفرنسية، اليوم الأحد، أن زوجها أرسل لها رسالة عبارة عن رمز تعبيري أو «إيموجي» سكين، في إشارة منه إلى أنه في خطر، وذلك حسبما نشرته جريدة «الجارديان» البريطانية.

وأضافت أنها لم تسمع عن زوجها شيئًا منذ أن أرسل إليها هذه الرسالة يوم 25 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنه دائمًا يكون على اتصال يومي بها، أثناء عمله بعيدًا.

وأشارت إلى أن رسالة «السكين»، كانت بعد أربعة دقائق من رسالة نصية أخرى أرسلها لها، قال خلالها: «انتظري اتصالًا مني».

وفي سياق متصل، سلطت «الجارديان» الضوء على ما أسمته بالاعتراف الرسمي للصين بخضوع رئيس الإنتربول للتحقيق بواسطة وحدة مكافحة الفساد، في اتهامات متعلقة بالفساد.

جدير بالذكر أن رئيس منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، مينج هونجوي، قد اختفى في ظروف غامضة، منذ 12 يومًا، وبالتحديد عقب وصوله إلى الصين، قادمًا من فرنسا.