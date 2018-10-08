تراجع ملحوظ في أعداد جرائم تهريب البشر إلى ألمانيا

سجلت أعداد جرائم تهريب البشر إلى ألمانيا، تراجعًا ملحوظًا في العام الماضي.

وأوضحت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في توصيف للوضع نُشِرَ، اليوم الاثنين، أن عدد المشتبه بهم في هذه الجرائم تراجع في العام الماضي بمقدار الثلث، وكذلك تراجع عدد هذه الجرائم بنفس القدر.

وحسب بيانات الهيئة، فإن عدد جرائم التهريب وصل في 2017 إلى 2621 جريمة بانخفاض بنسبة 33% مقارنة بعددها في 2016، وأضافت أن عدد هذه الجرائم تراجع بذلك إلى أدنى مستوى له خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وحققت السلطات الجنائية، في العام الماضي مع نحو 2100 مشتبه به بانخفاض بمقدار نحو 900 شخص مقارنة بعام 2016.

وتقوم الهيئة، بإعداد التقرير الخاص بتوصيف الوضع بالنسبة لجريمة التهريب، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية.