عاصفة متجهة إلى خليج المكسيك تصل إلى قوة الإعصار

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن عاصفة متجهة إلى خليج المكسيك، تحولت إلى إعصار، ومن المرجح أن يزداد قوة قبل أن يصل إلى جنوب الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز، أن الاعصار مايكل كان يتجه صوب غرب كوبا تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وهو ما يجعله اعصارًا من الفئة الأولى.

ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال إلى خليج المكسيك، ليكتسب السرعة والحجم ويصل إلى اليابسة في مكان ما على طول ساحل فلوريدا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وسيتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة في أجزاء من كوبا والمكسيك يومي الاثنين والثلاثاء.