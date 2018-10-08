ضبط صاحب محل لاتهامه بالاستيلاء على البطاقات التموينية بمنطقة الساحل

ألقت مباحث القاهرة القبض على صاحب محل لاتهامه بتجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية بمنطقة الساحل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة.

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط «محمود ع م»، 51 عاماً، صاحب محل بدال تمويني بمنطقة الساحل، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل علي 24 بطاقة تموينية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.