الرئيس الفرنسي السابق يخسر معركة في صراعه القضائي لتجنب محاكمته في تهم فساد

خسر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، معركة في صراعه القضائي لتجنب المثول أمام المحكمة في تهم فساد واستغلال النفوذ.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، رفضت طعنًا تقدم به "ساركوزي" ضد لائحة اتهام الادعاء العام.

وأمر قضاة التحقيق في فبراير بمحاكمة ساركوزي ومحاميه، بزعم أنهم طلبوا معلومات من مسؤول قضائي رفيع المستوى حول قضية مستمرة متورط فيها الرئيس الأسبق.

ويواجه المسؤول، الذي لم يذكر اسمه في أي من وثائق المحكمة المنشورة، أيضًا اتهامات، وأفادت تقارير بأن هذا المسؤول كان يأمل في الحصول على وظيفة مرموقة في إمارة موناكو مقابل الكشف عن هذه المعلومات.

وقال المصدر إنه تم أيضا، اليوم الاثنين، رفض محاولة منفصلة من جانب المسؤول لإلغاء قرار تقديمه للمحاكمة.

ولم تُعقد جلسة استماع للنظر في طلب استئناف ثالث تقدم به هذه المرة الرئيس ساركوزي بنفسه ضد قرار تقديمه للمحاكمة.