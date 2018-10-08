«شكري» أمام المنتدى الثالث للاتحاد من أجل المتوسط: «يجب حل الصراعات والنزاعات بالمنطقة»

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن منطقة المتوسط تموج بالعديد من التحديات التي تعوق عملية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هناك حاجة ملحة لبذل مزيد من الجهود للتغلب على هذه التحديات، خاصة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع «الفلسطيني – الإسرائيلي والنزاعات المسلحة في سوريا وليبيا.

وأكد «شكري» خلال كلمته أمام المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، أن الطريق لحل الأزمات التي يعيشها هذان البلدان الشقيقان يمر عبر استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة لكافة الأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعب السوري والليبي، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأمم المتحدة.

وأضاف: «هذا المحفل يمثل فرصة إضافية لتأكيد اصطفافنا جميعًا وراء الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بوصفه المسار الوحيد الذي لا غنى عنه للحل ولا يمكن استبداله بجهود أو مسارات موازية، لأنه سيمكن هاتين الدولتين من الانضمام لعملنا المشترك، وسيمثل أيضاً الشرط الضروري؛ لمعالجة العديد من الأزمات التي تواجه منطقة المتوسط، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب وغيرها، التي تعوق عملية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وزير الخارجية، رؤية مصر لحل الأزمات التي يعيشها هذان البلدان الشقيقان، يمر عبر استعادة مؤسسة الدولة الوطنية، الممثلة لكافة الأطياف والمكونات الموجودة في مجتمعها، والتي تعبر عن الطموحات المشروعة للشعب السوري والليبي، ودعم الحل السياسي في البلدين بقيادة الأمم المتحدة.