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ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1944 قتيلا

إندونيسيا - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:42 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:42 ص

أعلنت هيئة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية «تسونامي» في جزيرة سولاويسي إلى 1944 قتيلاً.


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