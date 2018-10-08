ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1944 قتيلا

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أعلنت هيئة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية «تسونامي» في جزيرة سولاويسي إلى 1944 قتيلاً.